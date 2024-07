Olimpiadi, il terracinese Matteo Lodo ad un passo dal sogno

TERRACINA – Il terracinese Matteo Lodo torna a stupire alle olimpiadi di Parigi. Oggi (martedì) infatti l’equipaggio azzurro del quattro senza, composto dall’atleta pontino, da Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl, ha conquistato il pass per la finalissima di giovedì 1 agosto vincendo la sessione andata in scena nelle acque di Vaires Sur Marne. Gli italiani si sono imposti su Romania, Francia e Olanda. Ora si giocheranno il tutto per tutto contro Gran Bretagna, Stati uniti, Nuova Zelanda, Australia e la stessa Romania. Per il 30enne atleta delle Fiamme Gialle l’obbiettivo sarà quantomeno confermare le medaglie di bronzo vinte, sempre nel quattro senza, nel 2016 ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro e nel 2020 alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

(foto canottaggio.org)