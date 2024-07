Terracina, teatro e musica in Piazza del Municipio

TERRACINA – All’interno del processo di valorizzazione culturale e turistica avviato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Terracina, l’Amministrazione e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, propongono tre eventi di grande livello con performance di teatro e musica. Il primo appuntamento è in programma sabato 3 agosto alle ore 21:00 nella splendida cornice di Piazza Municipio, dove ad esibirsi sarà Corrado Tedeschi con il suo spettacolo “L’uomo che amava le donne”.

Una performance straordinaria in grado di far rivivere con passione e ironia alcuni passaggi del capolavoro di Truffaut, “L’homme qui aimait les femmes” in cui il protagonista Bertrande Morane, un ingegnere esperto di meccanica, dedica la sua vita all’amore infinito che prova verso le donne, un modo per riscattare l’affetto che sua madre non era mai stata capace di offrigli.

Tedeschi in scena, come Bertrande nel film di Truffaut, scopre che la donna ama in un modo molto più universale rispetto all’uomo e che, di conseguenza, non è difficile innamorarsi di una donna, è difficile amarla. Entrambi, dunque, non appartengono alla categoria dei Don Giovanni né a quella dei Casanova, non respirano il piacere della conquista fine a sé stessa o la seduzione finalizzata al solo raggiungimento del piacere carnale, in loro si respira il desiderio di amare l’amore in ogni sua forma, con la leggerezza e l’ingenuità di un bambino.

Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, la rassegna prosegue venerdì 9 agosto alle ore 21:00, sempre in Piazza Municipio con “Le eroine di Puccini”. Fra i grandi operisti è stato definito da molti come il più delicato lettore ed interprete del mondo femminile, da altri come un sadico celato in guanti di seta. Questa seconda lettura della sua arte è giustificata dalla fine terribile che designa a molte delle sue protagoniste: morte via via per tisi, per sete e consunzione, addirittura suicide e comunque infelici e disperate. La tragica protagonista di “Madama Butterfly” è solo uno dei grandi personaggi femminili dell’opera pucciniana. Tosca, Mimì, Manon, Suor Angelica e altre: tragiche sentimentali figure da sogno. Figure fragili e decise, vittime di contrasti etici e culturali, principesse glaciali e regine da operetta: non emerge solo la tragicità di Madama Butterfly nel folto pantheon di Eroine Pucciniane. Sul palco, a dar vita a questa straordinaria rappresentazione, la Soprano Maria Tomassi, accompagnata al pianoforte da Kozeta Prifti e dalla voce narrante di Andrea Tarantino.

Per il terzo ed ultimo evento dovremo attendere il 12 ottobre alle ore 21:00. Nel Complesso Monumentale di San Domenico saremo avvolti dalle profonde sonorità della Fondazione Accademia Musicale Chigiana con il “Concerto duo flauto e pianoforte”.

L’Accademia Musicale Chigiana, una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane, è nata nel 1932 per volontà del Conte Guido Chigi Saracini e rappresenta da quasi un secolo uno dei crocevia più importanti per la formazione e la crescita artistica dei nuovi talenti musicali. Saranno due dei massimi esponenti dell’Accademia, Luigi Pecchia al pianoforte – docente presso il Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone – e Flavio Serafini al flauto – 1° premio al prestigioso concorso flautistico internazionale “Severino Gazzelloni” – ad accompagnarci in una serata unica ed emozionante.

“Le emozioni che solo il teatro e la musica alta possono dare saranno le protagoniste di questi tre appuntamenti di grande livello, che vanno ad impreziosire il nostro calendario di eventi che abbiamo pensato per raggiungere tutti”, il commento dell’Assessore alla Cultura, al Turismo e ai Grandi Eventi Alessandra Feudi.

“Un programma che rispetta quello che continua ad essere il nostro obiettivo: aprire la nostra Città ad un calendario di eventi per tutto l’anno grazie anche alle nostre bellezze uniche e straordinarie, dal Foro Emiliano al Complesso di San Domenico, che faranno ancora da palcoscenico”, il commento del Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.