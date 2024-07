regione lazio

Pacchetti vacanze per persone con disabilità, prorogati i termini per le domande

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per poter usufruire dei “pacchetti vacanza” dedicati alle persone con disabilità messi a disposizione dalla Regione Lazio per il 2024. Il nuovo termine per fare richiesta è fissato al 31 agosto 2024 e lo svolgimento del soggiorno estivo potrà essere effettuato fino al 30 settembre 2024. «L’avviso ha una dotazione di 2,5 milioni di euro ed è diretto a persone con disabilità lieve o grave che avranno la possibilità di svolgere soggiorni estivi con attività specifiche, articolate e dimensionate in gruppo, in funzione del grado della disabilità della persona coinvolta», dichiara l’assessore all'Inclusione sociale e ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli. L’avviso pubblico prevede che ogni Ente del Terzo Settore possa presentare fino a tre domande per la realizzazione di soggiorni con gruppi di massimo quattro persone. Inoltre, i soggiorni dovranno essere realizzati in strutture ricettive nello Stato italiano e avere una durata minima di 7 giorni e 6 notti, prevedendo attività per i partecipanti. Il soggiorno dovrà svolgersi presso strutture ricettive iscritte al registro imprese o comunque che esercitino abitualmente questo tipo di attività. Non potrà svolgersi presso abitazioni private, anche se adibite saltuariamente a fini ricettivi.