Il post di Alessia Mesiano: “Finisce la magia delle Olimpiadi”

LATINA – “Finisce la magia delle Olimpiadi”. Così sui social, la campionessa di boxe, Alessia Mesiano commenta oggi la sconfitta subita ieri agli ottavi di finale delle Olimpiadi di Parigi. “E’ stato un onore – dice l’atleta – rappresentare l’Italia e salire sul ring olimpico. Avrei tanto voluto andare avanti per vincere la medaglia olimpica ma non ho rimpianti perché ho dato il massimo in ogni incontro. Mi sono divertita e sono felice di essermi confrontata con le più forti del mondo, ancora di più incrociare i guanti con la campionessa olimpica in carica e averle dato filo da torcere.

Le sensazioni sono state fortissime e sentire un grande tifo dagli spalti mi ha dato una super carica. Ringrazio a tutti voi che mi avete sostenuta anche con un semplice messaggio spero di avervi resi orgogliosi. I ringraziamenti sarebbero veramente tanti perché ogni singola persona mi ha aiutata ad essere quella che sono oggi”.

Poi il ringraziamento ai maestri della nazionale Emanuele Renzini e Riccardo D’andrea: “Mi sono stati vicini in questo percorso e hanno creduto in me”, scrive Mesiano nel post in cui ringrazia i preparatori fisici ELAV, il gruppo sportivo Fiamme Oro e tutto lo staff della nazionale Federazione Pugilistica Italiana .

Alessia è sposata con Augusto Meloni e a lui va il ringraziamento più grande per essere “sempre pronto a sostenermi seguendomi in ogni parte del mondo”. “Grazie ancora a tutti voi per avermi seguita. Adesso un po’ di riposo estivo.. a presto”. Insomma, la promessa di tornare a gareggiare.