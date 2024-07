Guardiano rimprovera un ospite della Caritas e viene scaraventato a terra: costole e piede fratturati

TERRACINA – I poliziotti del commissariato di Terracina, hanno denunciato in stato di libertà un uomo italiano, ospite della Caritas di Terracina, resosi responsabile di lesioni ai danni di un altro ospite della stessa struttura.

Gli agenti sono intervenuti presso il centro su segnalazione della sala operativa e giunti sul posto hanno appurato che uno degli ospiti, per futili motivi, aveva aggredito fisicamente un altro soggetto ospitato presso la struttura dove svolgeva funzioni di guardiano. In particolare l’aggredito si sarebbe recato nella stanza dell’aggressore e, dopo avergli fatto notare il mancato rispetto delle regole di convivenza del centro, sarebbe stato aggredito alle spalle e scaraventato per terra nel corridoio. La condotta violenta ha provocato all’uomo la frattura del malleolo e l’infrazione di 4 costole e pertanto lo stesso è stato soccorso ed accompagnato all’ospedale dal 118, dove è stato refertato con una prognosi di 30 giorni.

Gli agenti hanno immediatamente acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza, nelle quali è stata parzialmente ripresa la condotta aggressiva e, alla luce dei riscontri effettuati, hanno identificato il responsabile e denunciato all’Autorità giudiziaria, per il reato di lesioni.