Torna il Pontinia Rock & Blues Festival: al via la 21° edizione

PONTINIA – Ritorno in grande stile per il Pontinia Rock & Blues Festival che nelle sue prime venti edizioni ha portato nella città di fondazione artisti italiani e internazionali. Grazie alla collaborazione tra l’Officina Culturale Papyrus che ha fondato il festival e la nuova ProLoco di Pontinia, con il supporto del Comune di Pontinia e alcuni fondamentali sponsor, parte ora la 21° edizione.

“In linea con la tradizione e la filosofia che lo contraddistingue – spiega il presidente di Papyrus Massimo Centra – ci saranno tre serate di musica dal vivo a ingresso gratuito con musicisti del panorama musicale italiano e artisti di calibro internazionale, che si esibiranno nell’ Arena “Giovanni Verga” di via Guglielmo Marconi”. Il clima sarà quello di sempre, con la possibilità di incontrare dopo il concerto i protagonisti e intrattenersi con loro.

IL PROGRAMMA – Si comincia venerdì 19 luglio si inizierà con Cek Franceschetti, un vero sciamano del blues, che riverserà tutta la sua energia sul polveroso palco del Festival con suoni raw blues, accompagnati da una voce incantatrice. Seguirà il main act con lo statunitense Shawn Jones, artista eclettico e d’esperienza che spazia con maestria tra rock, rhythm & blues, jazz & country, fedele alle sue radici ma pronto a incontrare l’innovazione con uno stile melodico e fluido.

Chitarrista eclettico e annoverato tra i migliori talenti del blues internazionale, Artur Menezes (foto Credits Pops Magellan) sarà il grande ospite della 21° edizione e si esibirà sabato 20 luglio. Brasiliano di origine, affermatosi giovanissimo negli Stati Uniti – a 15 anni ha supportato in tour il mitico Buddy Guy – oggi Menezes è considerato uno dei fenomeni della chitarra elettrica della tradizione classic blues, poi evolutosi tecnicamente miscelando rock, psichedelia, funky e il bajon, genere tradizionale del Brasile nordorientale. “Un privilegio averlo a Pontinia e un appuntamento assolutamente da non mancare”, assicura il past president di Papyrus, Adriano Cremona. Apriranno la serata i giovani Life in the Woods, trio emergente della scena romana che investirà il pubblico con un rock possente e impetuoso.

Domenica 21 luglio si concluderà in bellezza con l’estro di Luke Winslow-King (foto a sinistra) che propone un repertorio di musica roots primitiva, potente, rustica e autentica. Il bluesman americano torna a Pontinia accompagnato dal grande chitarrista Roberto Luti, con il quale forma una band originale e fedele alle origini della musica blues. Nello stesso solco si pone Enrico Cipollini, musicista e cantautore d’ispirazione blues-folk tra i più apprezzati nel panorama italiano, che aprirà l’ultima serata con la sua dobro, mostrando a tutti le sue capacità nell’uso della tecnica slide.

“Sei artisti di grande valore, e un unico cruccio, non avere una voce femminile – dice Paolo Periati – ma sarà una 21° edizione in grande stile. Invitiamo tutti a venire a Pontinia, anche venerdì sera (12 luglio) all’anteprima che si terrà nella piazzetta del quartiere Nicolosi”.

PRELUDIO A LATINA – Quest’anno ci sarà infatti la grande novità del Preview Party, l’anteprima del Rock&Blues, che si terrà venerdì 12 luglio alle ore 21 nella piazzetta del quartiere Nicolosi, a Latina in via Filippo Corridoni, all’interno della rassegna culturale “@t Nicolosi 2024” promossa dallo Spazio Culturale Nicolosi. Ad esibirsi sarà il gruppo Brother John Jubilee, guidato dal carismatico Phil Franchini, che proporrà un concerto sulle note del blues e del soul, un esperienza davvero da non perdere. Durante la serata, verranno svelate le novità dell’edizione.

Il Pontinia Rock & Blues Festival propone spazi culturali, culinari e di aggregazione cercando di far sentire chiunque a proprio agio in un ambiente amichevole, intimo e divertente. Ogni serata il Mojo Station Dj Set terrà compagnia al pubblico. Nell’area Food, Drink & Stand sarà possibile gustare le delizie del territorio pontino, godersi comodamente la musica sorseggiando una birra e incontrare gli artisti.