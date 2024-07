Vittoria Ciaramella nominata prefetto di Latina

LATINA – Torna una donna alla guida della prefettura di Latina. E’ Vittoria Ciaramella, nominata ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri, la nuova rappresentante di Governo sul territorio provinciale di Latina. Un ritorno a casa per lei che era stata Vicaria a Latina prima di essere nominata Prefetta di Cosenza.

Succede al collega Maurizio Falco di recente nominato commissario contro il caporalato. Dovrà gestire una provincia non facile dove l’attenzione è altissima dopo l’emersione in maniera ancora più forte della piaga dei clandestini sfruttati in agricoltura con la tragica vicenda di Satnam e gli arresti di ieri ad Aprilia che hanno coinvolto anche il Comune.