Latina, due casi di Legionella dopo la permanenza in un albergo: sospesa l’attività

LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano sospende con ordinanza l’attività dell’Hotel Garden di Latina. Succede dopo che la Asl ha informato il Comune di due casi di Legionella riscontrati in pazienti che hanno entrambi soggiornato nell’albergo. Dopo il primo caso a luglio era stata imposta la bonifica (peraltro non semplice) dell’impianto idrico con una chiusura parziale che aveva interessato solo due stanze. Nei giorni scorsi però è arrivato all’attenzione della Asl di Latina un secondo caso che ha comportato ora la chiusura dell’attività per 7 giorni e comunque fino a bonifica. L’hotel potrà riaprire solo quando gli accertamenti dell’Arpa sui campioni prelevati dopo la bonifica saranno negativi. Sgomberati ospiti e personale.

In particolare nell’atto notificato al legale rappresentante della struttura ricettiva di via del Lido viene imposta la sospensione immediata dell’attività ricettivo alberghiera per un periodo di giorni 7 ed in ogni caso sino all’ottenimento degli esiti favorevoli degli accertamenti analitici da parte dell’ARPA Lazio, sui campionamenti post bonifica; di provvedere allo sgombero degli ospiti e del personale addetto all’attività dai locali destinati all’attività ricettivo alberghiera entro le ore 21 del giorno 10.08.2024; di dare tempestiva comunicazione alla ASL Latina, Dipartimento di prevenzione, Servizio Igiene e sanità pubblica, delle attività di cui sopra, al fine di consentire la programmazione dei campionamenti post bonifica.

La Malattia del Legionario, più comunemente definita legionellosi, è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila.