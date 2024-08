Il Cisterna Volley cede 3-0 contro l’Italia U20 di Zanin

CISTERNA DI LATINA – L’Italia di Zanin si impone sul Cisterna Volley nel secondo test match organizzato al Palasport di Cisterna per 3-0. Il Cisterna Volley, senza l’apporto dei nazionali Bayram, Faure, Nedeljkovic, Tosti e Czerwinski, combatte fino ai vantaggi nell’ultimo set.

Coach Falasca propone Baranowicz in diagonale con Rivas, Mazzone e Diamantini al centro, Tarumi e Jordi Ramon schiacciatori, Pace libero. Coach Zanin schiera Selleri in diagonale con Barotto, Mati Pardo e Taiwo al centro, Magliano e Bristot schiacciatori, Bonisoli libero.

Il primo set lo conquistano gli azzurri, grazie ai colpi di Bristot e Barotto. Cisterna parte bene con la diagonale di Rivas che apre il match sul 4-1, poi un ace di Barotto rimette in pari il set sul 7-7. Non bastano gli attacchi di Tarumi per segnare margini importanti, con la squadra di Zanin che scappa sul 12-15 con l’attacco di Bristot. Due assoli di Jordi Ramon riportano il match in equilibrio sul 20-21, poi Magliano chiude il set in favore dei giovani azzurri.

Nel secondo set è Tarumi a segnare il primo vantaggio sull’8-6 con una diagonale potente. I pontini gestiscono, Diamantini in primo tempo firma l’11-8 poi l’Italia, guidata da un grande Barotto, rimonta sul 13-14. Jordi Ramon rimette in equilibrio il set sul 17-17, con Rivas che gli fa eco sul 22-22. Nel finale l’attacco fuori misura di Tarumi e l’ace di Bristot consegnano il secondo set agli azzurri.

Nell’ultimo atto della partita non bastano gli ace di Tarumi, validi per riportare Cisterna in parità sul 9-9. Barotto e Bristot conducono l’Italia avanti. Serve una prodezza di Tarumi per i pontini, che tornano avanti sul 18-19, prima che un ace di Carpita apra i vantaggi sul 24-24. Prima Taiwo e poi l’attacco di Carpita chiudono la partita in favore della selezione azzurra.

IL TABELLINO

CISTERNA VOLLEY – ITALIA UNDER20M 3-0 (21-25; 22-25; 26-28)

CISTERNA: Baranowicz, Rivas 15, Tarumi 13, Jordi Ramon 10, Diamantini 5, Mazzone 4, Pace (lib.), Finauri 2, Fanizza, Molesti n.e, Lazar n.e. All.Falasca

ITALIA U20: Mariani, Selleri 1, Bristot 10, Miraglia, Magliano 10, Frascio, Taiwo 5, Carpita 1, Barotto 15, Bonisoli (Lib.), Valbusa 5, Fedrici 1, Loreti (Lib.), Mato 3. All.Zanin

Arbitri: Antonella Verrascina – Andrea Almanza