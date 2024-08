La pontina Giorgia Andreozzi tra i 10 finalisti del Festival di Castrocaro

LATINA – Una pontina tra i 10 finalisti del 66° Festival di Castrocaro “Voci Nuove Volti Nuovi 2024”. La finale si terrà il 7 settembre a Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena) nella finale condotta da Elenoire Casalegno e dal content creator Daniele Cabras.

Si tratta di Giorgia Andreozzi, 17 anni di Latina che dovrà vedersela con Miryam Belfiore, 23 anni, San Salvatore Monferrato (Alessandria), Sofia Di Bella, 17 anni, Catania, Magadan (Daniele D’Adamo), 24 anni, Conversano (Bari), Sangro (Alessio Di Lullo), 27 anni, Roma, Lio (Domenico Lione), 26 anni, Reggio Calabria, Klem (Clemente Mezzacapo), 25 anni, Marcianise (Caserta)

Sara Naldi (Sara Rinaldi), 17 anni, Savigliano (Cuneo), Eonice (Eonice Solari), 19 anni, Lavagna (Genova), Winehot, band formata da Simone Mhammed (voce), Nicolò Novaria (basso elettrico, cori), Simone Piersigilli (chitarra elettrica) e Alessandro Romeo (batteria), Milano.

I talenti sono stati scelti prima attraverso le audizioni dal vivo a Castrocaro Terme e, in seguito, nella fase finale delle selezioni che si è tenuta il 30 luglio presso la sede di Isola degli Artisti, nelle vicinanze di Roma.

Questa fase cruciale è stata presieduta anche in questa edizione dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio e da Salvatore Mineo, autore e compositore dei brani di tanti artisti, tra cui Ornella Vanoni, Elodie, Emma e Fiorella Mannoia (“Che sia benedetta”). I finalisti saranno valutati dalla giuria di qualità, dalla giuria web celebrity e, novità di questa edizione, da una giuria tecnica formata da discografici, giornalisti e addetti ai lavori.

La giuria di qualità sarà diretta da Beppe Vessicchio e dalla cantautrice, musicista e polistrumentista, reduce dai grandi successi del 2024, Serena Brancale. La giuria web celebrity verrà guidata dal content creator Daniele Cabras e da Giulio Pasqui, co-founder di Webboh.

Giorgia Andreozzi ha partecipato negli anni a molti musical in teatro. Ha partecipato anche a svariati concorsi . Finalista per ben tre anni consecutivi al concorso “Sanremo Junior” e sempre finalista, a “Castrocaro” , al “Cantagiro” , ecc. In occasione del recente Festival di Sanremo ha partecipato alla Live Box di “Casa Sanremo” conquistando il pubblico. Giorgia, oltre ad aver vinto vari concorsi canori tra cui anche la competizione “Arlecchino” presso l’ambasciata Bulgara, ha trionfato all’importante edizione dell’ “EVOLI Festival”. Un importante riconoscimento, come talento del Lazio, è stato riconosciuto anche dall’allora Presidente del Consiglio Regionale della Regione Lazio Antonio Auriemma.

Attualmente ingaggiata dalla casa discografica “Rosso di sera” per la produzione di alcuni inediti in uscita per la prossima estate 2024, è uscito da poco il suo inedito Blackout