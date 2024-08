Ztl, smascherato un altro furbetto che passa il varco con la targa coperta

GAETA – Smascherato a Gaeta un altro furbetto della Ztl. Venerdì scorso un automobilista è entrato in area Ztl transitando per il varco di via Planco con la targa posteriore completamente occultata, stratagemma questo mirato a non consentire di risalire al proprietario per la contestazione della sanzione prevista dal codice della strada. Poco più avanti l’uomo ha fermato la vettura ed ha rimosso la carta dalla targa. Nei confronti del trasgressore si procederà secondo quanto previsto dalla legge. Diverse le modalità di transito illecito messe in atto, come quella di aprire lo sportello di furgoni per occultare la targa o di accedere in retromarcia o contromano per evitare di essere ripresi dalla telecamera posta sulla corsia di ingresso. Il sistema non riesce ovviamente ad individuare numeri e lettere, ed anche se effettua la foto di rito, è praticamente impossibile risalire al trasgressore. Spesso però non si fanno i conti con chi è preposto al controllo degli accessi Ztl. Proprio pochi giorni fa era stato sorpreso un uomo in via Annunziata che seguiva un’auto con un telo tra le mani per coprire la targa di un auto. Di certo una situazione tra il serio ed il comico, in quanto la macchina è passata in una strada frequentata, e anche controllata, e quindi risulta improbabile pensare che avrebbe potuto passarla liscia con uno stratagemma tanto vistoso. Ora per quanto riguarda la Ztl del centro storico Sant’ Erasmo è stata implementata una serie di servizi di controllo degli accessi alla stessa area. Disposta una sorveglianza ai varchi, anche attraverso del personale in borghese per « contrastare queste violazioni che – afferma il sindaco Cristian Leccese – oltretutto costituiscono degli illeciti penalmente rilevanti. Per cui nei confronti degli autori di queste bravate scattano le previste sanzioni amministrative ma gli stessi vanno incontro poi a delle denunce. Mi chiedo, conviene rischiare di rovinarsi in questo modo le vacanze? Intanto si sta intervenendo anche intensificando i controlli delle auto e dei mezzi a due ruote all’interno dell’area Ztl. Occorre stroncare questo fenomeno che si caratterizza con una marcata illegalità, anche per rispetto dei cittadini e turisti onesti.»