Latina, il Comune annuncia nuovi concorsi per assunzioni

LATINA – “E’ stato approvato ieri, in sede di un proficuo e costruttivo tavolo di confronto tra la Delegazione Trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative sia del personale del comparto che dei dirigenti, l’aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024-2026”. Lo annuncia il Comune di Latina in una nota.

“L’Amministrazione comunale ha inteso dare un segnale forte in un’ottica di valorizzazione del personale interno incrementando, per l’annualità in corso, le progressioni verticali in deroga a beneficio di tutti i profili professionali nessuno escluso, amministrativi, tecnici, di vigilanza e personale educativo”, dichiara la sindaca Celentano.

Già nelle scorse settimane sono stati pubblicati i bandi di concorso per esami per profilo di Farmacista e Agronomo. “Abbiamo così inaugurato una nuova stagione concorsuale – ha spiegato il sindaco Celentano – ponendo l’attenzione al reclutamento di nuovo personale di specifici profili al fine di potenziare la macchina amministrativa”.

“Oggi, il Comune di Latina – ha aggiunto l’assessore Andrea Chiarato, con delega al Personale – ha pubblicato ulteriori bandi relativi alle procedure concorsuali per il reclutamento di 10 istruttori tecnici e sei funzionari tecnici. Seguiranno nelle prossime settimane la pubblicazione di altri bandi di concorso per il reclutamento di personale educativo, nella misura di due unità, di tre istruttori informatici e di un ingegnere trasportista”.

“Tutte le energie messe in campo, nell’ambito delle rispettive funzioni, dalla parte politica, dalle parti sindacali e dagli uffici coinvolti – ha commentato il sindaco Celentano – confluiscono verso il comune obiettivo di potenziare l’apparato amministrativo messo a dura prova dal ricambio generazionale e dalla mobilità del personale”.

L’assessore Chiarato, nel ringraziare gli uffici e la dirigente Manuela Zuffranieri per il lavoro svolto, al fine della pubblicazione dei bandi e dell’attivazione di tutte le procedure volte a favorire nuove assunzioni, ha concluso affermando che la nuova stagione di reclutamento per l’ente di piazza del Popolo “è un’occasione per i giovani della città per i quali i concorsi costituiscono un’importante opportunità di impiego e la possibilità di contribuire al potenziamento dei servizi alla cittadinanza”.