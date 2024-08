Latina Scalo, in corso interventi in viale della Stazione

LATINA SCALO – “Continuano i lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine. Nella giornata di oggi sono in corso interventi su parte di viale della Stazione, in particolare dall’intersezione di via del Murillo fino al cavalcavia”. Queste le parole del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, che sottolinea l’importanza che l’amministrazione guidata dal sindaco Matilde Celentano sta dando a Latina Scalo.

“E’ dei giorni scorsi la notizia della proposta progettuale accolta riguardante l’asilo nido ‘Il Trenino’ di via della Stazione – continua Carnevale – Al Comune di Latina arriveranno 369mila euro per lavori di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, che permetteranno di mettere in sicurezza la struttura che ospita centinaia di bambini. Sempre nel territorio di Latina Scalo, inoltre, sono già stati effettuati numerosi interventi che riguardano la pubblica illuminazione. I luoghi più frequentati, come ad esempio il parcheggio della stazione ferroviaria, via Epitaffio, strada Congiunte Destre e il parco Faustinella sono ora dotati di pubblica illuminazione efficiente che garantisce una maggiore sicurezza all’area interessata. Gli interventi hanno, infatti, ha migliorato la visibilità e la sicurezza dei cittadini, dei pendolari, dei pedoni e dei conducenti. Continueremo a migliorare le infrastrutture di tutta la nostra città, ascoltando le esigenze della comunità, come stiamo facendo con i lavori di rifacimento di viale della Stazione, strada nevralgica perché percorsa da migliaia di cittadini che si recano in stazione o che la attraversano per raggiungere i comuni adiacenti a Latina”.