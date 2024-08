“Mille bolle blue”, Nicki Nicolai e Stefano Di Battista in concerto al Circeo

Ancora una serata all’insegna della musica a San Felice Circeo nell’ambito della stagione di eventi estivi “E…state al Circeo”, realizzata dal Comune di San Felice Circeo e dalla Pro Loco. Martedì 27 agosto alle 21:30, nella suggestiva cornice di Vigna La Corte, nel centro storico del paese, saranno ospiti Nicki Nicolai (voce) e Stefano Di Battista (sax), accompagnati da Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso) e Luigi Del Prete (batteria). Il concerto, dal titolo “Mille bolle blue”, vedrà protagonisti brani che hanno fatto la storia della musica italiana (Dalla, Mina), reinterpretati in chiave jazz e swing da musicisti straordinari, nonché le più belle canzoni di Nicki Nicolai.

Come sempre, caratteristica che contraddistingue il cartellone estivo di San Felice Circeo, l’ingresso a Vigna La Corte per assistere al concerto sarà libero e gratuito.

Si ricorda che, per agevolare gli spostamenti da e verso il centro storico, è attivo il servizio di navetta. Inoltre, sono ancora disponibili le aree di sosta temporanee gratuite attivate dal Comune lungo via Capponi, in prossimità del centro storico.