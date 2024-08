Don Alessandro Coniglio a Latina racconta il conflitto israelo – palestinese

LATINA – Terrà un incontro a Latina nella parrocchia di Santa Domitilla, Don Alessandro Coniglio, sacerdote originario di Latina da vent’anni impegnato in Terra Santa dove vive e insegna a Gerusalemme. Don Alessandro che ha partecipato al Rimini meeting tra i relatori, è tornato a Latina per un periodo di riposo e ne approfitterà per spiegare la situazione della conflitto israelo palestinese a chi vorrà partecipare all’incontro in programma alle 21 di martedì 27 agosto presso la sala conferenze della parrocchia di Santa Domitilla.