Picchiano un giovane fuori da un locale, daspo urbano per due fratelli di 29 e 32 anni di Fondi

FONDI – Il Questore di Latina Fausto Vinci ha emesso due provvedimenti di Daspo Urbano a carico di due fratelli di Fondi, responsabili di aver brutalmente aggredito un giovane all’esterno di un locale del posto. In particolare i due, rispettivamente di 32 e 29 anni, lo scorso mese di maggio si erano resi responsabili di una violenta aggressione ai danni di un altro ragazzo iniziata per futili motivi.

“Uno dei due aggressori – spiegano dalla Questura di Latina – , dopo aver immotivatamente insultato la vittima, era infatti passato ai fatti colpendola violentemente alla testa con una bottiglia e con un bicchiere di vetro, seguito a ruota dall’altro fratello che aveva continuato a colpire il giovane con calci e pugni sebbene questi fosse già in terra, quasi svenuto, i due inoltre avevano continuato a creare disordini all’esterno del locale scaraventando in aria alcuni tavolini”. I due sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso.

Il Daspo urbano si aggiunge alla vicenda processuale e per i due fratelli scatta il divieto per la durata di 3 anni, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, ed affini ricadenti nel Comune di Fondi.

In caso di violazione i destinatari rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.