Pronto soccorso, l’assalto di Ferragosto: al Goretti 110 pazienti in carico, 18 casi gravi

LATINA – Il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina preso d’assalto nella notte di Ferragosto con un totale di 110 pazienti tra attesa, trattamento, osservazione e in lista per un posto letto. Tra questi 8 codici rossi e 10 arancioni erano in trattamento intorno alla mezzanotte, con un superlavoro per il personale medico e sanitario in servizio, reclutato anche dagli altri reparti della struttura ospedaliera.

Sono state 186 in tutto le persone che hanno fatto accesso alle strutture sanitarie del territorio provinciale nelle ultime ore, oltre al Goretti, Dono Svizzero a Formia, San Giovanni di Dio a Fondi, Fiorini a Terracina e Città di Aprilia.

In questo momento l’ospedale di Latina è il quarto per accessi dell’intera regione Lazio, dopo i grandi policlinici romani: Umberto I , Tor Vergata e Gemelli. Attualmente, oltre ai pazienti in trattamento, la Uoc di Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti ospita 34 pazienti in attesa di ricovero e 32 in osservazione.

TABELLA ORE 9,30