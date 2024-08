Controlli di Ferragosto, il Siulp: “La polizia Stradale sta evaporando”

LATINA – E’ arrivato nel giorno di Ferragosto un nuovo appello della segreteria provinciale di Latina del Siulp, il sindacato italiano unitario lavoratori di polizia, che torna sulla pesante carenza di personale della Polizia stradale in un periodo in cui viene annunciato un sostanzioso rafforzamento dei controlli sulle strade. “La Polizia Stradale sta letteralmente “evaporando” – scrivono in una nota, ricordando “reparti con organici ridotti all’osso e personale con un’età media molto alta”.

“Quale sarà dunque il futuro della prima specialità di questa Amministrazione?”, si chiedono. Sui preoccupanti numeri che arrivano dalle strade, il sindacato fa notare che il dato è aggravato anche dall’assenza di pattuglie: “Dal mese di maggio, la sola Polstrada ha rilevato 120 incidenti con 8 deceduti, senza contare gli altri rilievi effettuati dalle altre FF.PP Evidentemente – prosegue il Siulp – , oltre all’imprudenza, al mancato rispetto del codice della strada, va considerato come fattore la perenne assenza delle pattuglie della “stradale” che è un deterrente e induce al rispetto delle regole”.

In provincia di Latina in risposta ai tantissimi pensionamenti e alla scarsità di personale sono arrivate sei nuove unità: “Non sono altro che una goccia nell’oceano, anche se meglio di niente”, dice il Siulp.