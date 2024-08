San felice Circeo, Genovese e Giallini spiegano “Tutta colpa di Freud”

SAN FELICE CIRCEO – Appuntamento con il cinema il 26 agosto a San Felice Circeo, dove, alle 21:30 in piazza Lanzuisi, si potrà assistere alla proiezione del film “Tutta colpa di Freud”, di Paolo Genovese. A dieci anni di distanza dall’uscita della pellicola di successo ancora attualissima, al termine della proiezione, il regista Paolo Genovese e l’attore protagonista Marco Giallini dialogheranno con il pubblico rispondendo a domande e curiosità.

L’evento, ad accesso libero e gratuito, s’inserisce in una serie di iniziative analoghe ideate e fortemente volute dall’Amministrazione Comunale per valorizzare una delle arti che da sempre ha “casa” a San Felice Circeo, ossia il cinema.

Protagonista di “Tutta colpa di Freud” è Francesco Taramelli (Marco Giallini), un analista – come si legge sul sito di Medusa, casa di produzione e distribuzione del film cui va un ringraziamento del Comune per la disponibilità mostrata verso l’iniziativa – alle prese con le tre figlie: una libraia (Vittoria Puccini), che s’innamora di un ladro; una gay (Anna Foglietta) che decide di diventare etero; e una diciottenne (Laura Adriani) che perde la testa per un cinquantenne. Ma il vero caso disperato sarà quello del povero analista, visto che le tre pazienti sono le sue tre adorate figlie.

Da e per il centro storico è attivo il servizio navetta e sono disponibili le aree di sosta temporanea gratuita in via Capponi.