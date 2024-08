Scauri prepara il concerto all’alba sul Monte d’Oro

SCAURI – Dopo il successo registrato lo scorso anno, ritorna il concerto all’alba, in agenda domenica 25 agosto alla Torre di Scauri, sul Monte d’Oro nel Parco Regionale Riviera d’Ulisse, organizzato dal Comune di Minturno. Si esibirà il musicista e cantautore Marco Viccaro Bucalone.

Le indicazioni per partecipare, le ha fornite lo stesso sindaco Gerardo Stefanelli sui social, insieme ad alcune raccomandazioni. Le riassumiamo qui: l’appuntamento è alle 5,15 in piazzale darsena per chi volesse salire in compagnia sopra la Torre; chi ha problemi ad accedere autonomamente alla Torre ( disabili motori, anziani, persone con difficoltà di deambulazione) potrà usufruire dell’assistenza della Protezione civile e dei gaurdiaparco; è necessario indossare abbigliamento comodo per salire e anche per sedersi a terra; non è previsto servizio ristoro ed è obbligatorio portare via gli eventuali rifiuti prodotti.

CHI E’ – L’artista Marco Voccaro Bucalone è stato vincitore di Sanremo Rock nel 2019 (categoria Trend), concorrente nel format televisivo X Factor in Romania, nel programma “Mezzogiorno in famiglia” (su Rai 2), nel “Celebrity The Talent Show” (su Sky Vivo), partecipante all’Umbria Jazz Clinics e a Sanremo Lab 2009.