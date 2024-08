Tornano le Passeggiate poetiche al Parco del Circeo

SAN FELICE CIRCEO – Giunta alla sua 14esima edizione, ‘Le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo’ è una manifestazione culturale ideata e realizzata dall’Associazione Exotique per promuovere e valorizzare il territorio del Circeo e le sue tradizioni, attraverso un cammino lento e il linguaggio delle arti performative, della musica, del teatro in natura e della prosa, per esaltare il patrimonio storico, naturalistico e culturale della zona.

Tra le novità di questa edizione, uno spazio importante della programmazione artistica è rappresentato dal Teatro in Natura, spettacoli teatrali allestiti per l’occasione in un palcoscenico immerso nella natura. Per la prima volta ospiti della rassegna due spettacoli teatrali avvincenti e significativi come ‘Circe’, nella notte di luna piena il 19 agosto per celebrare il legame vitale tra questo territorio con il Mito e con la sua Maga ispiratrice, e ‘Apologia dell’Avventura – La libertà fuori di sé’, con Pietro del Soldà e la musica dal vivo degli Interiors (Valerio Corzani ed Erica Scherl), per stimolare una riflessione condivisa, a testimoniare il ruolo centrale de Le Passeggiate Poetiche come spazio vitale per il confronto e la condivisione di pensieri.

Si conferma inoltre la partnership, consolidata nel tempo, con lo spettacolo ‘discorso sul Mito’ di e con Vittorio Continelli, che in questa edizione si sdoppia in un duplice appuntamento il 31 agosto per grandi e piccoli.

Inoltre, l’edizione agostana delle Passeggiate Poetiche, si propone di sperimentare contenuti innovativi in linea con i propositi della DMO Dai Monti Lepini al Mare, di cui l’Associazione Exotique è soggetto capofila. La DMO avrà uno spazio all’interno di ogni spettacolo con un corner informativo per promuovere il suo progetto di valorizzazione turistica del territorio della provincia di Latina in modo che sia sempre più partecipato e sostenibile.

Di seguito il programma dettagliato della manifestazione:

‘Le Passeggiate Poetiche – Agosto 2024’

Lunedì 19 agosto 2024 ore 20:00*

Passeggiata Poetica al chiaro di luna dal Faro al Peretto con lo spettacolo teatrale multimediale in natura ‘Circe’ di Teatro Ebasko

con Marzia D’Angeli

Regia Simone Bevilacqua

*Cena al sacco a base di prodotti tipici sanfeliciani

Una Passeggiata Poetica nella notte magica della Super Luna piena di agosto, in un percorso a cielo aperto di fronte al mare per celebrare la divinità a cui il Promontorio deve il nome.

CIRCE è uno spettacolo di teatro in natura che esplora il mito della dea greco-romana, trasportando il pubblico in un mondo epico, ricco di elementi soprannaturali, di classicismo e riflessioni, messo in scena nella foresta di lecci del Monte Circeo, laddove la dea si aggira da millenni.

Durata attività: 4h

Lunghezza del percorso: 8 km

Difficoltà: media

Dislivello massimo: 80mt

Adatta a: adulti e bambini da minimo 14 anni di età

Abbigliamento: sportivo

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e versamento di un contributo minimo a sostegno delle attività pari a 25 € per gli adulti/10 € per i bimbi che include la passeggiata guidata/cena al sacco/spettacolo/assicurazione/navetta.

Ingresso al solo spettacolo: libero.

Sabato 24 agosto 2024 ore 18:00*

Passeggiata Poetica da Torre Paola alla Torre dei Templari lungo il sentiero dell’Uliveto immersi nella Foresta di Lecci del Promontorio con il concerto finale ‘Rory More Electric Combo’

Rory More – organo Lowrey

Vladimiro Carboni – batteria

*Cena al sacco a base di prodotti tipici sanfelicia

Una Passeggiata Poetica da Torre Paola alla Torre dei Templari lungo il suggestivo sentiero dell’Uliveto immersi nella Foresta del Promontorio tra lecci e sughere secolari che assumono vorticose forme.

Alla sua prima apparizione nella rassegna Le Passeggiate Poetiche, il gradito ritorno dell’organista londinese Rory More accompagnato dal batterista Vladimiro Carboni, tra i fondatori dello storico gruppo inglese ‘Les Hommes’, che offriranno ai partecipanti un tributo in musica ad un percorso che unisce le due Torri simbolo di San Felice Circeo.

Durata attività: 5h

Lunghezza del percorso: 6 km

Difficoltà: media

Dislivello massimo: 180mt

Adatta a: adulti e bambini da minimo 14 anni di età

Abbigliamento: sportivo

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e versamento di un contributo minimo a sostegno delle attività pari a 25 € per gli adulti/10 € per i bimbi che include la passeggiata guidata/cena al sacco/spettacolo/assicurazione/navetta.

Ingresso al solo spettacolo: libero.

Lunedì 26 agosto 2024 ore 18:00*

Passeggiata Poetica dalle Crocette al Faro con lo spettacolo finale

‘Apologia dell’Avventura – La libertà fuori di sé’ con Pietro Del Soldà

Musiche composte ed eseguite dal vivo da Interiors

Con Valerio Corzani ed Erica Scherl

Regia di Manfredi Rutelli

Una Passeggiata Poetica dalle Crocette al Faro attraverso il Quarto Caldo del Promontorio del Circeo in un entusiasmante percorso esaltato dall’imperdibile spettacolo con Pietro Del Soldà, tratto dal suo libro ‘La vita fuori di sé – una filosofia dell’avventura’.

Mettendo il viaggio al centro di tutto, Pietro Del Soldà, autore e conduttore di Rai Radio3, tra cui programmi come Tutta la Città ne Parla, fa dialogare i grandi viaggiatori del passato, a partire da Erodoto, con i testi e le inquietudini della contemporaneità. Un invito a metterci in discussione e a sondare l’ignoto, anche nella nostra quotidianità.

Le musiche sono composte ed eseguite dal vivo da INTERIORS con Valerio Corzani ed Erica Scherl. L’adattamento teatrale e la regia sono di Manfredi Rutelli.

Durata attività: 5h

Lunghezza del percorso: 6 km

Difficoltà: media

Dislivello massimo: 300mt (negativo)

Adatta a: adulti e bambini da minimo 14 anni di età

Abbigliamento: sportivo

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e versamento di un contributo minimo a sostegno delle attività pari a 25 € per gli adulti/10 € per i bimbi che include la passeggiata guidata/cena al sacco/spettacolo/assicurazione/navetta.

Ingresso al solo spettacolo: libero.

Sabato 31 agosto 2024 – discorso sul Mito di e con Vittorio Continelli

ore 18:00 Passeggiata Poetica al Peretto con ‘Piantine che salvano il mondo – ovvero la curiosa storia di Deucalione e Pirra, superstiti’

PER SPETTATORI DA 6 A 11 ANNI

Una Passeggiata Poetica per i più piccoli in un bosco incantato, che parla di un pianeta sfruttato all’eccesso, al quale malgrado tutto viene data l’opportunità di ‘rifondare la vita’ attraverso i due protagonisti.

Durata attività: 1h

Lunghezza del percorso: 1 km

Difficoltà: facile

Dislivello massimo: //

Adatta a bambini dai 6 agli 11 anni di età

Abbigliamento: sportivo

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e gratuita per adulti e per i bimbi

ore 22:00 Passeggiata Poetica al Faro lungo la strada del sole con ‘discorso sul Mito – Sidera, le stelle’

In una notte piena di stelle Vittorio Continelli in un racconto su alcuni dei miti legati al cielo: la bellissima Callisto, Arturo e l’Orsa maggiore, l’origine della Via Lattea, il gran cacciatore Orione, l’amore tra Helios e Selene, il folle volo di Fetonte sul carro del Sole.

Durata attività: 2h

Lunghezza del percorso: 4 km

Difficoltà: media

Dislivello massimo: //

Adatta a: adulti e bambini da minimo 14 anni di età

Abbigliamento: sportivo

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e versamento di un contributo minimo a sostegno delle attività pari a 20 € per gli adulti/10 € per i bimbi che include la passeggiata guidata/spettacolo/assicurazione/navetta.