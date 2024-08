Un laboratorio mobile per test antidroga sulle strade tra Circeo-Terracina-Fondi e Sperlonga

TERRACINA – E’ il lungomare compreso tra San Felice Circeo e Sperlonga, che comprende anche i comuni di Terracina e Fondi, uno dei tratti più attenzionati della costa pontina nelle serate di Ferragosto. Per questo, sotto il coordinamento della Questura di Latina, opereranno sulle strade, nei luoghi della movida e sulle spiagge, pattuglie di tutte le forze dell’ordine e specialità.

Grazie alla collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Terracina, sarà alto il controllo sulle strade e in particolare l’attenzione sarà rivolta alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Per questa ragione, un laboratorio mobile si sposterà sulle principali direttrici di traffico per effettuare test in tempo reale. Una misura obbligata dopo i tanti incidenti molti dei quali con esito mortale registrati nell’ultimo periodo.

Ne abbiamo parlato con il maggiore Saverio Loiacono, comandante della Compagnia Carabinieri di Terracina: “Ai ragazzi dico, divertitevi con intelligenza. Se bevete evitate tuffi in mare di notte che potrebbero essere pericolosi”.