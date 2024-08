Venti da nord troppo forti in Corsica, rinviata nuovamente la sfida di Nardecchia Bastia-Latina

LATINA – E niente. Cristian Nardecchia non è partito nemmeno questa volta per tentare la sua impresa da Bastia a Latina in sella ad un’acquabike. La partenza dal porto di Terracina con un’imbarcazione da 18 metri per trasportare atleta, staff e familiari in Corsica è stata impedita dall’assenza delle condizioni di sicurezza. I venti da nordovest e da ovest hanno infatti alzato il mare rendendo la sfida già estrema, troppo pericolosa.

“Avrei tentato di realizzare un sogno al quale lavoro da due anni – ha detto l’atleta – Mi sono imposto in questi ultimi sette mesi allenamenti massacranti. Ci sono state rinunce che mi hanno tenuto lontano da tutto e da tutti, annullandomi e vivendo solo per questo sogno. Resta di fatto che la mia priorità sarà sempre e comunque il lavoro. L’ investimento non è stato solo fisico ma anche mentale, perché organizzare un evento così complesso ed ambizioso richiede anche uno sforzo degli sponsor a livello economico notevole, nonché ancora di più la parte burocratica”, racconta Nardecchia in un post .

Dopo il rinvio dell’impresa a luglio per maltempo, sembrava proprio arrivato il momento della partenza da Bastia con arrivo previsto a Latina domenica 11 agosto, ma le condizioni meteomarine nella zona hanno imposto un nuovo stop.

“Sono rammaricato e dispiaciuto innanzitutto per il mio team che mi ha sempre supportato e che con questo nuovo rinvio dovranno forse rinunciare, sono dispiaciuto per chi aspettava questo giorno sostenendomi e tifando affinché questo si realizzasse partendo già da domani. Lo so più di qualcuno starà già pensando forse non si farà mai o questa volta è una cosa troppo grande ed in parte è verissimo. Ma scelgo uno dei tanti messaggi ricevuti in questi giorni: più è grande la paura e più aumenta il coraggio. Si farà – promette Nardecchia – e sarà bellissimo aspettatemi ancora un po'”.