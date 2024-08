Welfare, approvato il Piano di zona del distretto socio-sanitario Lt2

LATINA – Il comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario Lt2, nella seduta odierna, ha approvato il Piano di zona sociale per il triennio 2024-2026.

“Si tratta della pianificazione sociale che interessa i cinque Comuni del distretto e che è stata effettuata previo confronto con i sindacati, il terzo settore e i tavoli tematici”, ha affermato l’assessore ai servizi sociali Michele Nasso, delegato dal sindaco Matilde Celentano per la riunione di oggi che si è tenuta presso il Comune di Norma.

“La trasferta a Norma – ha spiegato l’assessore Nasso – rientra nella tradizione dell’amministrazione Celentano, inaugurata lo scorso anno, per dare visibilità e centralità a tutti i comuni del distretto, indipendentemente dal ruolo dell’ente capofila che in questo caso coincide con il capoluogo. Nella programmazione dei servizi del triennio 2024-2026 abbiamo previsto nuove infrastrutture che andranno a migliorare l’erogazione degli stessi, da realizzarsi con i fondi del Pnrr, a tutela delle fragilità e delle povertà estreme. Parlo in particolare degli alloggi da allestire a Sabaudia per il ‘Dopo di Noi’, presso il preesistente edificio di via Cesare del Piano, e della stazione di posta da realizzare a Latina in uno stabile confiscato alla criminalità organizzata e poi acquisito a patrimonio del Comune di Latina”.

“Alla seduta di oggi hanno partecipato il sindaco di Norma e il sindaco di Pontinia, Andrea Dell’Omo ed Eligio Tombolillo, gli assessori ai servizi sociali di Sabaudia e Sermoneta, rispettivamente Pia Schintu e Valentina Cianfriglia, e la dottoressa Giuseppina Carreca direttrice del distretto. Ringrazio tutti per la collaborazione e per la condivisione del percorso tracciato in favore delle comunità del nostro territorio”, ha concluso l’assessore Nasso.