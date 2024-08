Zona Pub a Latina, nuova ordinanza di circolazione del traffico veicolare

LATINA – Con nuova ordinanza dirigenziale del Servizio Trasporti e Mobilità, numero 208, è stata istituita una nuova disciplina di circolazione dei veicoli in zona pub.

“Il provvedimento – ha spiegato l’assessore Gianluca Di Cocco – che entra in vigore da domani, 14 agosto, è il frutto di un confronto con i soggetti interessati, i commercianti e gli abitanti della zona, e le forze dell’ordine al fine di ridurre i disagi e garantire la sicurezza dei pedoni negli orari di maggiore frequentazione dei locali. L’ordinanza istituisce nuove regole di chiusura al traffico, in via sperimentale, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento e dell’adozione del Pums, Piano urbano di mobilità sostenibile”.

L’ordinanza, pubblicata ieri all’albo pretorio, rettifica il provvedimento dirigenziale 199 della scorsa settimana, stabilisce il divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli lungo gli assi viari di via Lago Ascianghi (tratto compreso tra corso della Repubblica e corso Matteotti) e via Neghelli, nei seguenti giorni e orari: dal 1 giugno al 30 settembre nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 20 alle ore 03 del giorno successivo, mentre nei giorni dalla domenica al giovedì dalle ore 20 alle ore 02 del giorno successivo; dal 1 ottobre al 31 maggio tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 02 del giorno successivo.

Inoltre, lungo l’asse viario di via Cesare Battisti (tratto compreso tra Corso della Repubblica e Corso Matteotti) il divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzata, è previsto nei seguenti giorni e orari: dal 1 giugno al 30 settembre, chiusura al traffico nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 20 alle ore 03 del giorno successivo; dal 1 ottobre al 31 maggio nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 20 alle ore 02 del giorno successivo.

Il tutto a partire dalla data del 14 agosto 2024 e fino a nuova disposizione, eccetto mezzi di soccorso ed autorizzati.

In merito alla zona pub, l’assessore Di Cocco, con delega a Trasporti e mobilità, fa sapere che in questi ultimi mesi ha tenuto una serie di riunioni, “tutte verbalizzate, con le associazioni di categoria, i residenti, i rappresentanti degli esercenti della zona pub e, infine, anche con il Questore” che si sono concluse con la “condivisione di una bozza di regolamento per disciplinare l’accesso e l’uscita nella zona pub attraverso i dissuasori a scomparsa”. “Tale bozza – ha precisato – sarà sottoposta alla commissione consiliare Mobilità e trasporti per la valutazione. In quanto al ripristino funzionale dell’impianto, deteriorato dopo anni di incuria, provvederanno quanto prima le ditte preposte”.