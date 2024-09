Max Giusti alla Festa patronale di San Michele Arcangelo di Aprilia

APRILIA – È stato definito il programma della Festa patronale di San Michele Arcangelo di Aprilia, organizzata dall’associazione Pro Loco di Aprilia con il contributo del Comune di Aprilia. La manifestazione si terrà dal 27 al 29 settembre 2024.

«Voglio ringraziare il commissario prefettizio Paolo D’Attilio, la dirigente del settore Cultura del Comune di Aprilia Teresa Marino e gli uffici comunali per lo spirito di collaborazione mostrato nella definizione degli aspetti organizzativi della festa, che non riguarda solo la scelta degli artisti ma tutti i dettagli su sicurezza, permessi e reperimento delle risorse economiche – spiega il presidente della Pro Loco Antonio Marchese – il ritardo con cui siamo arrivati a definire il programma è derivato dalla necessità di coniugare un programma di qualità da presentare alla cittadinanza, unito al contenimento dei costi per la manifestazione che quest’anno non potrà contare sul contributo regionale. L’obiettivo comune, nel momento delicato che sta vivendo la nostra città, è stato comunque quello di garantire alla cittadinanza lo svolgimento della festa patronale».

Per tutti e tre i giorni di festa ci saranno le tradizionali bancarelle, gli stand gastronomici e giostre in via Caligola. Il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato si svolgerà in via dei Lauri il venerdì e la domenica. Sempre nei tre giorni di festa, dalle ore 8 alle ore 10, l’Avis di Aprilia ha organizzato il “Donor days di San Michele”, con l’apertura straordinaria della sede di via Fermi per accogliere le donazioni di sangue.

Venerdì 27 settembre la festa si aprirà in piazza Roma alle 21 con lo spettacolo “90 Mania”, che porterà il pubblico nell’atmosfera e nella musica degli anni Novanta.

Sabato 28 settembre alle 18 la Santa Messa presieduta dal vescovo di Albano mons. Vincenzo Viva, a seguire la processione per le vie del centro accompagnata dalla banda musicale La Pontina. Al termine, lo show di uno dei personaggi più amati della televisione italiana, Max Giusti, accompagnato dalla sua band: imitazioni, musica e divertimento per grandi e piccoli.

Domenica 29 settembre per tutta la mattina in piazza Roma ci saranno gli stand della Croce Rossa Italiana. La sera alle 21 il palco centrale sarà tutto per i comici di Zelig, Made in Sud e Colorado: da Alberto Farina a Marco Capretti, fino ad Antonio Covatta, Fabio Baldieri e Gianluca Giugliarelli. La festa terminerà alle 23.30 con i tradizionali fuochi d’artificio.

«Grazie agli sponsor che anche quest’anno hanno deciso di sostenere nella festa di Aprilia, dimostrando amore per la città e attaccamento alle tradizioni. Il nostro impegno – conclude Marchese – sarà massimo, siamo convinti che Aprilia risponderà come sempre in massa».