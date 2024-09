Latina, convocata la prima seduta della Consulta per la casa

LATINA – Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha convocato la prima seduta della Consulta per la casa e il mercato immobiliare. La riunione di insediamento avrà luogo il 6 settembre alle ore 11 presso la sala De Pasquale.

“Istituita nel 2022, la Consulta della casa prende finalmente il via – dichiara la prima cittadina – Tra gli obiettivi dell’organismo quello di favorire la trasparenza negli affitti, a tutela degli inquilini per l’applicazione di canoni concordati e dei proprietari di casa, ma anche degli immobili commerciali, per l’accesso alle agevolazioni previste per legge. La Consulta, inoltre, fornirà un supporto conoscitivo in ordine alle problematiche relative alle esigenze abitative e in generale del mercato immobiliare che, attraverso il costante confronto tra istituzioni e associazioni, potranno così trovare soluzioni”.

Oltre al Sindaco, che ne è il presidente, parteciperanno l’assessore ai Tributi Ada Nasti e l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso, i dirigenti dei relativi servizi, il consigliere di maggioranza Giuseppe Coluzzi e di minoranza Maria Grazia Ciolfi e i responsabili di A.P.E. Confedilizia, U.P.P.I., A.S.P.P.I., Federproprietà, S.U.N.I.A., Uniat Asp Lazio, S.I.C.E.T., Sai-Cisal, Unione inquilini e di Ania.

“Si tratta di un organo di fondamentale importanza – continua Celentano – che sarà chiamato a fornire supporto alla giunta comunale e alle commissioni consiliari, nonché ai servizi competenti nelle materie attinenti alle materie urbanistiche e tributarie. La Consulta della casa – conclude – si aggiunge a quella per la scuola e per lo sport, già in vigore e che hanno dato nel corso del tempo fruttuosi risultati. Tramite questi mezzi, infatti, la nostra amministrazione intende dare voce a tutti, per costruire insieme un futuro migliore per la città di Latina partendo proprio dal dialogo con le parti coinvolte”.