Maltempo, fango su Via Variante a Roccagorga, massi caduti al Circeo

ROCCAGORGA – La pioggia intensa, seguita all’allerta maltempo annunciata per la giornata di oggi e per le successive 12 ore, ha causato disagi in tutta la provincia di Latina con rare eccezioni e qualche problema più accentuato in alcune località. A Roccagorga in particolare in Via Variante, la pioggia ha fatto tracimare fango sulla strada ricoprendola per un lungo tratto e rendendola non percorribile. Sul posto è intervenuta la protezione civile locale e i tecnici del Comune e sono stati attivati mezzi di movimento terra per ripulire il tratto.

SAN FELICE CIRCEO – A San Felice Circeo i danni non sono rilevanti, ma sono tanti gli interventi in corso da questa mattina per allagamenti e massi su strada. Per gestire le criticità stanno operando Polizia Locale, Carabinieri Forestali, Gruppo Comunale di Protezione Civile e personale del Settore Lavori Pubblici del Comune.