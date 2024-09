Plastic Free, fine settimana di mobilitazione a Latina, Sabaudia, Fondi, Maenza e Lenola

LATINA – Cinque comuni della provincia di Latina si fanno parte attiva per la grande mobilitazione di inizio autunno promossa da Plastic Free in tutta Italia. Tra sabato 28 e domenica 29 settembre, azioni di pulizia si svolgeranno a Fondi (sabato alle 09:30 con ritrovo alla Sorgente di via Acquachiara con la referente Tina Di Fazio); a Maenza ( alle 10 con una Passeggiata Ecologica che partirà da Piazza Santa Reparata guidati dal referente locale Gianfranco Iagnocco); e ancora a Lenola (domenica alle 9 con ritrovo al bar ” La Dolce vita ” con l’organizzatore Francesco Guglietta), a Sabaudia (domenica con ritrovo alle 9,30 a Molella in Via Santa Chiara D’ Assisi per terminare sulle rive del Lago di Paola accompagnati dal referente Adriano Salvatori) e a Latina ( alle 9,30 in Piazza dei Navigatori al Lido con la referente Virginia Fiorini).

Ne abbiamo parlato con Adriano Salvatori su Gr Latina

“E’ un evento dedicato ai mari e ai fiumi e tutti i comuni che hanno un presidio Plastica Free collaborano con iniziative. La battaglia contro la dispersione delle plastiche e in genere dei rifiuti è lunga – dice – ma bisogna capire che va a vantaggio di tutti: gettare rifiuti nell’ambiente significa solo avvelenare la terra che ci darà i frutti che mangiamo”. Tra i punti più critici monitorati costantemente dai volontari c’è il bosco del Parco Nazionale del Circeo dove si raccolgono ciclicamente tonnellate di rifiuti. Un’azione, quella di pulizia ambientale. che si accompagna ad una importante attività di sensibilizzazione svolta anche nelle scuole: “Va bene con le elementari e le medie, meno bene, ma non ci arrendiamo, con le superiori”, racconta Salvatori.

Per partecipare basta iscriversi sul sito Plastic Free all’evento scelto (serve per essere coperti da assicurazione), indossare scarpe e abbigliamento comodo e portare un paio di guanti.