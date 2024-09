Saluta il dirigente della Mobile Mattia Falso. L’omaggio ai colleghi: “Squadra di cui essere orgogliosi”

LATINA – “Due anni intensi, un’esperienza dal punto di vista professionale ma soprattutto umano molto piena, che mi ha arricchito molto. Lascio a malincuore una sede dove mi sono trovato bene, ho lavorato bene e soprattutto ho trovato una quadra di colleghi che ogni giorno hanno provato insieme con me a fare il meglio per dare un contributo al mantenimento di un livello di legalità adeguato per il cittadino”. Lo ha detto il dirigente della Squadra Mobile di Latina Mattina Falso arrivato a Latina a ottobre del 2022 e ora in partenza per un incarico importante nella Capitale.

Falso ha parlato di un’esperienza totalizzante durante la quale “è stato affrontato ogni tipo di fenomeno criminale con convinzione e spesso tra mille difficoltà”. Non è un segreto infatti che l’organico di cui la Mobile di Latina dispone si è notevolmente assottigliato negli anni come l’intera struttura di Corso della Repubblica fino a raggiungere in alcuni periodi minimi storici.

“La provincia di Latina deve essere orgogliosa di avere questa squadra mobile, questi poliziotti”, ha aggiunto il dirigente che si è detto pronto alla nuova sfida. Andrà alla squadra Mobile di Roma.

Al suo posto dal 9 settembre in Corso della Repubblica ci sarà l’attuale capo della Mobile di Reggio Emilia Guglielmo Battisti.