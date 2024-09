Training Camp a Ventotene, la sindaca Celentano: “Latina città delle donne”

VENTOTENE – Si è concluso a Ventotene il Training Camp di Anci Lazio che ha visto la partecipazione del Comune di Latina, presente con la sindaca Matilde Celentano, la consigliera Simona Mulé e la dirigente Angelica Vagnozzi.

Celentano, che è la prima sindaca nella storia di Latina, ha portato la sua esperienza di amministratrice pubblica: “Sicuramente un Sindaco donna – ha affermato la prima cittadina – rappresenta un cambiamento culturale. La donna ha una visione diversa di sviluppo del territorio e nell’immaginare e pianificare la città del futuro, una città inclusiva che tenga conto del mondo femminile, dei bambini e degli anziani. A capo del Comune, mi sono immediatamente chiesta quali azioni mettere in atto per accrescere l’attrattività della pubblica amministrazione attraverso l’uguaglianza di genere e anche l’inclusione. Disponendo di una squadra di donne eccezionali, le consigliere comunali, le assessore e le donne impiegate in Comune, dal mio staff con un’ampia quota rosa fino ai ruoli dirigenziali, abbiamo cercato di far emergere la nostra sensibilità verso le pari opportunità in ogni ambito amministrativo”.

Celentano ha quindi passato in rassegna tutte le iniziative intraprese in favore delle donne e per la parità di genere, sottolineando la valenza dell’approvazione unanime del Consiglio comunale della mozione “Latina, città delle donne”, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza al fine di promuovere, l’empowerment femminile nei plurimi aspetti legati alla sfera femminile, sociale, economica, professionale e politica. “Il documento – ha detto – rappresenta una vera e propria programmatica di mandato che permea tutta l’azione amministrativa e politica dell’ente”. “La programmazione del bilancio di genere, previsto nella Mozione – ha precisato la consigliera Mulè – è stato già affrontato in sede di commissione. Si tratta di un nuovo strumento raccomandato anche dai recenti interventi normativi, per educarci ad una nuova visione che tenga conto della sfida del superamento dei diversi gap di genere e quella più ampia della creazione di valore pubblico”. “Ventotene è stata un’occasione unica – ha affermato l’ingegnere Vagnozzi – per discutere e lavorare insieme su temi strategici di programmazione regionale ed europea, con focus sulla collaborazione tra istituzioni locali e regionali”.

Al training Camp di Ventotene era presente l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassare, intervenuta nel corso delle conferenze dedicate ai borghi e alle opportunità: «Il bando della Regione Lazio “Valorizzazione dei luoghi della cultura”, chiuso pochi giorni fa, è stato un successo. Sono pervenute 174 domande di contributi e i 25 progetti vincitori si aggiungeranno agli oltre 400 interventi che interessano il Lazio. A fine mese, poi, si chiude un ulteriore bando: “Atelier Arte Bellezza e Cultura”. Si tratta di azioni che stiamo promuovendo anche per i piccoli comuni e i borghi, che sono l’anima di questo territorio. E che stiamo valorizzando attraverso i cammini, come via Francigena, Appia Regina Viarum, cammino di San Francesco e cammino di San Benedetto. Una strategia che punta a creare grandi attrattori culturali, mettendo insieme i piccoli centri», ha dichiarato l’assessore Simona Baldassarre. «La consulta delle amministratrici Anci dimostra il protagonismo delle donne del Lazio. Le loro leadership, resilienti e multi tasking, sono un valore aggiunto per la politica di questi territori», ha concluso l’assessore Simona Baldassarre.