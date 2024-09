Latina aderisce al comitato per la costituzione del Distretto agroalimentare del cibo

LATINA – Il Comune di Latina con la Delibera di Giunta 257 del 19.09.24 ha formalmente aderito al comitato promotore per la costituzione del Distretto Agroalimentare del cibo, insieme alle Amministrazioni di Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina e Cisterna.

Piena la soddisfazione del capogruppo e segretario comunale della Lega, Vincenzo Valletta: “I Distretti del cibo costituiscono un nuovo modello di sviluppo per l’agroalimentare, anche sotto il profilo dell’inclusione sociale, dell’integrazione dei servizi e della sicurezza alimentare. Essi rappresentano uno strumento strategico per la tutela e promozione del territorio, utile anche a incentivare la nascita di nuove realtà attraverso la possibilità di canalizzare risorse e accedere a finanziamenti dedicati, e hanno un ruolo ben preciso nella cura della biodiversità e del paesaggio rurale. Esistono buone prassi in molte zone e regioni d’Italia, dove da tempo si sono gettate le basi per questo lavoro importante di cooperazione e tutela del territorio – commenta Valletta – Come Lega abbiamo ritenuto indispensabile sostenere tale progettualità sin dal principio, riconoscendone il valore per le nostre aziende, per i nostri imprenditori e per quella cultura contadina che rappresenta un patrimonio inestimabile da custodire e tramandare alle nuove generazioni. Per questo ringrazio in particolar modo l’onorevole Giovanna Miele, che si è spesa in prima persona per far sì che il distretto potesse gettare le basi anche sul territorio comunale di Latina. E invito tutti ad abbandonare ogni individualismo o polemica strumentale, per fare squadra sui territori e sostenere convintamente un comparto che ancora oggi rappresenta il nostro fiore all’occhiello, con prodotti certificati e di qualità, capaci di farsi apprezzare anche oltre i confini locali e nazionali”.

“Istituire un Distretto del cibo anche nella nostra area, tra l’altro in una porzione di terra dove insistono eccellenze della produzione agricola e agroalimentare, vuol dire gettare la basi per un futuro sempre più roseo, caratterizzato da opportunità e sostegno. E in un momento storico in cui aziende e imprenditori si trovano a dover combattere con i cambiamenti climatici, con la necessità di rinnovare strutture e tecnologie e con un calo generalizzato dei consumi, il Distretto potrebbe davvero rappresentare un’ancora di salvataggio e uno stimolo per nuove progettualità – commenta la deputata pontina della Lega, Giovanna Miele – Il nostro territorio ha bisogno di nuova linfa e sempre maggiori servizi atti a promuovere, in ogni forma, lo sviluppo economico locale. Con i colleghi della Lega continueremo nel percorso, sollecitando la Regione ad approvare con celerità l’istituzione del Distretto agroalimentare per il cibo e saremo al fianco di tutte le aziende e degli imprenditori che vorranno aderire. Proseguiremo anche sul fronte infrastrutture, essenziali per dare slancio alla produzione e all’esportazione dei prodotti agricoli, continuando a seguire passo dopo passo l’iter per la realizzazione della Roma-Latina e l’opera di ammodernamento della rete ferroviaria della nostra provincia. Noi ci siamo”.