Corsa dei Quartieri di Cisterna, 60 cittadini in gara: vince le Castella

CISTERNA – Un grande momento di sport, aggregazione ma anche solidarietà. La terza Corsa dei Quartieri di Cisterna di Latina è stata un successo. Tra le edizioni finora disputate, questa, è stata la più partecipata con un totale di dieci squadre per un totale di 60 atleti al via e una grande presenza di pubblico lungo tutto il percorso.

«Siamo orgogliosi di quello che abbiamo visto perché questo evento ha dimostrato ancora una volta la grande voglia dei nostri concittadini di appuntamenti che permetta loro di identificarsi e anche di divertirsi facendo il tifo per la propria frazione, alimentando così anche un grande senso di comunità» ha dichiarato Gaetana Capasso, assessora allo sport del Comune di Cisterna, portando i saluti del sindaco Valentino Mantini. Anche Maria Innamorato, vicesindaca di Cisterna, ha salutato i presenti. «Con eventi come questo Cisterna si conferma sempre di più città dello sport e vedere in strada così tante persone è motivo d’orgoglio per tutti noi, prima come amministratori ma anche come cittadini».

Oltre all’assessora allo sport Gaetana Capasso e alla vicesindaca Maria Innamorato, alle premiazioni hanno partecipato anche l’assessore all’Industria Massimo Pompili, molti consiglieri comunali di Cisterna e Daniele Valerio di Opes, comitato provinciale Latina.

Per la cronaca, il successo è andato alla frazione di Le Castella che ha vinto il testa a testa molto combattuto, specie nel finale, con Franceschetti. Al terzo posto i campioni uscenti di Cisterna Vecchia. Ai piedi del podio s’è piazzato Prato Cesarino, poi a seguire: Marconi Team, Collina dei Pini, Borgo Flora, San Valentino e Doganella di Ninfa. In chiusura il momento più bello ed emozionante con l’arrivo in parata dell’associazione Mondo Disabili Future con Adriano e Fabrizio Percoco, con il padre che ha trasportato il figlio disabile sui pattini per tutto il percorso regalando momenti di commozione tra la folla presente. È stata premiata anche l’atleta più giovane, Anastasia Gagliardini del quartiere San Valentino.

I quartieri e le loro formazioni in gara:

Le Castella: Lorenzo Mammucari, Emanuele Saffiotti, Anna Ciotti, Alessandro Giorgi, Francesca Lancioli e Leonardo Beraldo.

Franceschetti: Sara Checcarelli, Umberto Macale, Danilo Passa, Bernardini, Alessandro Macale e Gaetano Furio.

Cisterna Vecchia: Claudio Tramentozzi, Anna Cozzolino, Mauro Sciullo, Roberta Nicosanti, Renzo Forcinelli e Fabio Bartolomucci.

Prato Cesarino: Cinzia Viola, Francesco Maola, Marta Agostini, Matteo Fusella, Marco Buttarelli e Biagio La Torre.

Marconi Team: Rosita Duras, Sergio Capuano, Gaia Piccioni, Giammauro Serone, Riccardo D’Angelo e Davide Finotti.

Collina dei Pini: Annalisa D’Annibale, Gianluca Sciullo, Emanuele Simonetti, Valentina Capasso, Davide Primucci e Angelo Magagna.

Borgo Flora: Milena Guerra, Daniele Belisari, Natascia Topatigh, Loredana Passeretti, Carlo Marra e Daniele Visentini.

San Valentino: Luca Pellacchi, Francesco Pugliese, Lorenzo Angeletti, Roberta Angeletti, Anastasia Gagliardini e Domenico Iacobucci.

Doganella di Ninfa: Aurora Del Seno, Amilcare Negrosini, Francesca Negrosini, Carlo Negrosini, Elena Giuliani e Carlo Cortese.

Mondo Disabili Future: Lucrezia Rummo, Devis D’Arpino, Lavinia Nardini, Matteo Nardini, Breanna Mangion e Adriano e Fabrizio Percoco.