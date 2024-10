Donazione del sangue, aderiscono trenta diciottenni del Liceo Classico di Latina

LATINA – Trenta studenti neo maggiorenni del Liceo Classico di Latina hanno aderito questa mattina al primo appuntamento dell’anno scolastico per la campagna dedicata alla promozione della donazione del sangue tra i più giovani. E’ cominciato infatti il tour dell’Avis per sensibilizzare i ragazzi delle quarte e delle quinte classi delle scuole superiori sul senso e sul valore della donazione di sangue e plasma.

Ieri (martedì), grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Michela Zuccaro e all’attività del referente del progetto, professor Antonio Incandela, nella scuola di Viale Mazzini si è svolto il primo evento informativo-formativo sull’argomento, tenuto dai volontari dell’Associazione, al quale è seguito oggi l’invio da parte dell’ Avis dell’autoemoteca che ha sostato nel giardino della scuola.

L’alta adesione è un buon viatico per l’associazione che proseguirà il suo lavoro in tutti gli istituti superiori del territorio comunale di Latina. Donati agli studenti anche un quadernone con il cuore AVIS come simbolo dell’aiuto che la scuola può dare per la sensibilizzazione alla donazione anche attraverso il passaparola e l’esempio dato dai primi studenti.