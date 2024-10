Forzano l’armadietto di un infermiere dell’ICOT e gli rubano l’auto

LATINA – Hanno rubato l’auto ad un infermiere dell’ICOT di Latina riuscendo a forzare l’armadietto personale e impossessandosi delle chiavi, sono stati identificati e denunciati dalla squadra mobile della questura di Latina un uomo e una donna entrambi già noti per precedenti di polizia. I due nella tarda serata di sabato hanno prima cercato di rubare nelle stanze dell’ospedale poi si sono spostati nel sotterraneo dove si trovano gli armadietti dei dipendenti riuscendo a prendere le chiavi della macchina che è stata poi portata via dal parcheggio in cui era custodita.

La visione delle telecamere da parte degli investigatori della Squadra Mobile ha consentito di riconoscere con immediatezza i due, entrambe residenti a Latina, poi rintracciati dagli agenti che li hanno fermati e trovati in possesso di attrezzi per lo scasso, e oggetti atti all’offesa. All’atto della perquisizione i due hanno confessato di aver operato il furto, indicando spontaneamente l’indirizzo dove era stata posteggiata l’autovettura rubata che in seguito è stata restituita al legittimo proprietario.

A seguito degli accertamenti di rito i due sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, possesso di grimaldelli e attrezzi atti allo scasso e possesso ingiustificato di strumenti atti all’offesa.