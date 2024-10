Latina, sversamento di acque fognarie in un fosso che porta al Lido, scatta la denuncia

LATINA – Un’ispezione dei carabinieri forestali di Latina, scattata in seguito alla segnalazione di uno sversamento di acque nere nel “Fosso Paoloni” ha portato alla denuncia del responsabile del servizio acque reflue di Acqualatina “per scarico sul suolo di reflui fognari con superamento dei limiti tabellari previsti dalla normativa ambientale”. La scoperta a giugno dopo una segnalazione. I militari, con il supporto di Arpa Lazio, hanno rilevato infatti uno scarico sul suolo di reflui fognari con superamento dei limiti previsti lo scorso mese di giugno. Questo ha permesso di appurare che l’impianto di sollevamento di Via Nascosa scaricava sul suolo le acque che si immettevano direttamente nel fosso senza alcuna preventiva depurazione. La società ha poi provveduto a riparare il guasto ma i successivi campionamenti hanno evidenziato comunque dei superamenti dei limiti per sostanze nocive come tensioattivi, fosforo totale e azoto totale.

“Una condotta che, seppur riparata, ha un grave peso a livello di impatto ambientale poiché il refluo, oltre al rischio di un inquinamento a livello di falda sul tratto del “Fosso Paoloni”, immettendosi nel Canale Cicerchia e raggiungendo successivamente il mare attraverso la foce del Rio Martino, potrebbe comportare rischi per la salute”, sottolinea il comando provinciale dei carabinieri in una nota. L’attività posta in essere dal Nucleo carabinieri forestale di Latina rientra nelle costanti attività dei Reparti dell’articolazione forestale in Provincia, inerente alla tutela delle acque dall’inquinamento e al monitoraggio e ai controlli in materia di scarichi e depuratori.