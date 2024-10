Latina, uomo molesto cerca di aggredire i poliziotti: arrestato

LATINA – Ieri notte gli agenti della questura di Latina sono intervenuti in una strada del centro cittadino dopo che era stata segnalata la presenza di una persona che molestava alcuni ragazzi. L’uomo in questione stava provocando i giovani inducendoli al litigio, minacciandoli senza motivo e spintonandoli. Gli agenti hanno immediatamente individuato il soggetto segnalato, in evidente stato di alterazione alcolica, che è apparso sin da subito poco collaborativo e insofferente al controllo. L’uomo si è rivolto agli agenti con frasi ingiuriose e minatorie e ha tentato di colpirli prima con un pugno, poi, non essendo riuscito nel suo intento gli si è scagliato contro. Il giovane è stato comunque bloccato e fermato con l’accusa di minaccia e violenza a pubblico ufficiale. Questa mattina è stato condotto davanti al Tribunale di Latina per la prevista udienza di convalida al termine della quale è stato convalidato l’arresto e fissata la data del processo per direttissima. Poi è stato rimesso in libertà.