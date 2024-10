Morti per Covid nella Rsa di Cori, la Procura di Latina chiede il rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo

LATINA – La Procura della Repubblica di Latina ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dei responsabili della Rsa Giomi di Cori per la morte di cinque ospiti della struttura deceduti durante la pandemia da Covid. I magistrati di Via Ezio, il procuratore De Falco e la sostituta Taglione che hanno guidato l’inchiesta svolta dalla squadra Mobile e dai carabinieri del Nas, contestano al rappresentante legale e alla direttrice sanitaria della residenza sanitaria assistenziale, la violazione delle “regole cautelari poste per prevenire e impedire la morte dei pazienti” e di aver agito con negligenza e imperizia non applicando il protocollo anticontagio. Nello specifico Le indagini erano nate dalla denuncia dei familiari di alcuni ospiti di Latina, Cisterna e Sezze, persone di età compresa tra i 56 e i 94 anni. Per la società Giomi “è stato fatto tutto ciò che era necessario”.

Si torna in aula il 22 novembre davanti alla Gip Mara Mattioli che dovrà decidere oltre che sulla richiesta di rinvio a giudizio dei vertici della Rsa, anche sull’eventuale costituzione delle parti civili.