Operai al lavoro in Via Quarto, sopralluogo della sindaca: “Già individuate le soluzioni, la scuola riaprirà prestissimo”

LATINA – Operai già al lavoro nel plesso di via Quarto per la messa in sicurezza delle pensiline il cui cattivo stato di manutenzione ha comportato nel tardo pomeriggio di ieri la decisione dei vigili del fuoco di chiudere la popolosa scuola primaria dell’Ic Frezzotti- Corradini. Il dipartimento Manutenzioni del Comune, questa mattina, ha incaricato una ditta che già è al lavoro per mettere in sicurezza parte dei camminamenti coperti, più prossimi ai padiglioni, e per realizzare un percorso esterno alternativo che consentirà di raggiungere le aule in sicurezza.

I primi interventi sulle pensiline più vicine agli ingressi di Via Quarto e Via Tuscolo che sono di passaggio obbligato.

Sul posto ha compiuto un sopralluogo con la dirigente scolastica Roberta Venditti, la sindaca Matilde Celentano accompagnata dalla dirigente dei LLPP Micol Ayuso e dall’assessore Gianluca Di Cocco. Già allo studio anche le possibili soluzioni per una rapida riapertura del plesso istituendo percorsi alternativi agli attuali.

“Non sono emersi problemi di staticità – ha affermato il sindaco Celentano subito dopo il sopralluogo – che riguardano la scuola. Lo dico per tranquillizzare i genitori dei bambini, gli insegnanti e il personale scolastico tutto. Quanto rilevato dai Vigili del fuoco riguarda esclusivamente il percorso esterno, ammalorato a causa di infiltrazioni d’acqua. Dopo la messa in sicurezza con percorsi alternativi per la riapertura immediata della scuola, già dai primi giorni della prossima settimana, proseguiranno i lavori di ripristino completo della copertura oggetto di criticità”.