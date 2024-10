La protezione civile Passo Genovese di Latina in aiuto agli alluvionati dell’Emilia

LATINA – Collaboreranno con gli altri volontari impegnati in Emilia Romagna dopo l’ultima alluvione, gli esperti del Gruppo di Protezione Civile Passo Genovese di Latina. La squadra del gruppo presieduto da Maurizio Iaiza si è mossa in piena notte per raggiungere i colleghi della Colonna Mobile e Aeopc Coordinamento Regione Lazio a Budrio (Bologna), dove opereranno nella rimozione del fango e ripristino a seguito dell’alluvione.