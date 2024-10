Si accoltella da solo e rischia l’emorragia: paura in una casa di Aprilia

APRILIA – Paura in un’abitazione di Aprilia dove nella notte i carabinieri sono intervenuti per una violenta lite familiare segnalata al 112. Entrati in casa i militari hanno trovato un cittadino di 44 anni origini tunisine che si era ferito gravemente all’avambraccio colpendosi da solo con una coltellata che ha reciso i vasi sanguigni.

L’uomo, che si trovava in forte stato di ebbrezza alcoolica, presentava una vistosa ferita al braccio sinistro e perdeva molto sangue. I militari hanno effettuato un primo intervento di soccorso fermando la fuoriuscita di sangue in attesa dell’arrivo di personale sanitario nel frattempo allertato dalla Centrale Operativa. L’ambulanza ha poi portato il ferito presso il pronto soccorso del nosocomio di Latina dove è stato sottoposto ad immediato intervento chirurgico. Le indagini proseguono per comprendere con esattezza che cosa sia accaduto