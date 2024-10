Terracina, fulmine colpisce la cupola del Santissimo Salvatore, piovono calcinacci

TERRACINA – Un boato ieri pomeriggio ha rotto il silenzio all’interno della Chiesa del Santissimo Salvatore a Terracina. E’ accaduto fortunatamente prima della messa pomeridiana e all’interno dell’edificio non c’era nessuno. E’ stato Don Luigi Venditti intorno alle 17 a chiamare i vigili del fuoco dopo che un fulmine ha colpito la cupola dell’edificio di culto aperto dalla metà del 1800 a Borgo Pio. A causa dell’evento alcuni pezzi di intonaco si sono staccati e sono piovuti sull’altare e sulla navata. I danni fortunatamente non riguardano la struttura della chiesa che è aperta, anche se in parte transennata al suo interno.