A Latina pronta la II edizione della Festa dello Yoga

LATINA – “Lo yoga come percorso di vita” è il tema della Festa dello Yoga, II edizione, una giornata celebrativa e di promozione dell’antica scienza dello yoga promossa dal gruppo di insegnanti certificati di Yoga Insieme Latina che si terrà domenica 10 novembre nella Sala Esposizioni di Palazzo M dalle 9,30 alle 19.

“Attraverso pratiche di hatha yoga della tradizione e seminari teorici si approfondirà l’aspetto di come questa millenaria disciplina sapienziale interagisce con la nostra vita quotidiana “oltre la pratica sul tappetino”, costituendo, di conseguenza, un cammino trasformativo e migliorativo dell’essere umano e della società”, spiega la coordinatrice dell’organizzazione della giornata Giovanna Astuto.

Sono previsti spazi per la pratica condotta dagli insegnanti Laura Attili, Sabina Campione, Cecilia Chiavelli, Monica Fava, Elisabetta Iori, Assunta Molino, Liliana Pirani e Leonardo Rizzo, e spazi dedicati a conferenze/seminari di approfondimento sul tema che vedranno alternarsi Antonia Tronti, insegnante e studiosa yoga e Giacinta Milita, Osteopata e Fisioterapista.

Uno spazio della mattinata è dedicato all’esperienza del corso yoga settimanale che il gruppo insegnanti svolge da quattro anni presso la Breast unit di Latina, diretta dal prof Fabio Ricci , che interviene all’evento, insieme al dott. Roberto Tozzi, direttore fisiatra della Asl di Latina. Completeranno l’intervento le testimonianze delle donne, pazienti-allieve, in cura per tumore al seno.

L’evento che ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Latina e si aprirà con i saluti istituzionali della sindaca Matilde Celentano, si realizza con il sostegno e patrocinio morale della ASL di Latina e della Breast Unit Ospedale S.M.Goretti Latina e si svolge nella sede di Corso della Repubblica per cortese concessione della Guardia di Finanza. L’ingresso è libero.

IL PROGRAMMA –