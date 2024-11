Clara Galante in cattedra con Come Recitare Le Serve

LATINA – Torna in uno dei suoi ruoli preferiti, quello di insegnante di teatro, Clara Galante che prepara in questi giorni Come recitare Le Serve, un gioco di parole scelto non a caso per un corso di formazione intensivo che si servirà proprio del testo di Jean Genet per condurre un’esperienza formativa: “Coinvolgerà il corpo, fisico, quello vocale e i vari corpi sensibili di cui siamo fatti”.

L’attrice di Latina che è anche cantante, autrice e, in una, protagonista del teatro italiano, inaugura così ( il 9 e 10 novembre) il primo di una serie di appuntamenti “full immersion” in cui sfida i partecipanti a misurarsi con “personaggi estremi e quindi molto difficili, in continuo slittamento con l’io: poetici e violenti”.

Il laboratorio arriva mentre Galante prepara il suo personale e annuale contributo alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorrerà il 25 di questo mese. “Non posso ancora anticipare nulla, ma ci stiamo lavorando”, dice lasciando immaginare una performance non troppo lontano da casa. In scena ci sarà il suo: “Non sono stata finita”, poemetto per corpo, voce e pianoforte scritto e interpretato da Clara Galante sulla storia di Francesca Baleani.

Ne abbiamo parlato per Gr Latina