Grande Slam Uisp, domenica la Mezza Maratona di Sabaudia

LATINA – Il Grande Slam Uisp “Natalino Nocera” sta arrivando alla sua fase culminante con gli appuntamenti che animeranno i mesi conclusivi del 2024. Il primo, domenica 10 novembre con la 22esima edizione della “Mezza Maratona di Sabaudia”, evento inserito tra le iniziative promosse dal Comune di Sabaudia per il 90° anniversario della fondazione.

La manifestazione prevede una doppia distanza: quella classica della “Mezza”, consistente in 21 chilometri e 97 metri, e la 10 chilometri con raduno è fissato alle 7,30 in piazza del Comune e start due ore dopo. Il percorso della Mezza Maratona prevede un giro iniziale di circa 6 chilometri all’interno del centro urbano con successiva destinazione verso la zona della Bufalara e il Lungomare, mentre i partecipanti alla 10 km si divideranno dal resto del gruppo all’altezza del terzo chilometro, per poi dirigersi lungo Strada Sant’Andrea e raggiungere il traguardo al punto di partenza. Il regolamento prevede un tempo limite di 150 minuti per l’intera gara, limite oltre il quale il percorso non sarà più presidiato e bisognerà attenersi alle norme del Codice della Strada.

Garantiranno la massima sicurezza ai podisti la Polizia Locale, la Protezione Civile del Comune di Sabaudia e l’Anps di Terracina.

Per partecipare e per tutte le informazioni è disponibile il sito uisplatina.it o si può scrivere atleticaleggera.latina@uisp.it o inviare un messaggio WhatsApp al 328.1193101.