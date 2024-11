Il vice questore Paolo Gemma guiderà il commissariato di polizia di Formia

FORMIA – Cambio alla guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Formia dove si è insediato il nuovo Dirigente, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr. Paolo Gemma. Prende il posto del dr. Celestino Frezza che, dopo quasi un anno, lascia la Questura di Latina alla volta del Compartimento Polfer di Roma.

IL CURRICULUM – Gemma, 41 anni, è laureato in giurisprudenza, è abilitato all’esercizio della professione forense ed è entrato nei ruoli dell’Amministrazione della P.S. nell’anno 2012. A seguito della frequenza del corso di formazioni per Commissari della Polizia di Stato, è stato assegnato al Reparto Mobile di Firenze, dove è rimasto fino all’anno 2019. Trasferito alla Questura di Roma nell’aprile del 2019, qui ha ricoperto vari incarichi tra Questura e Commissariati occupandosi in particolare sia delle attività di Polizia Amministrativa che delle attività correlate alla gestione dell’ordine pubblico, in particolare prestando servizio presso il Distretto Trevi ed il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Spinaceto.

Dallo scorso 2023, il Dirigente è stato trasferito al Compartimento Polizia Ferroviaria di Roma, dove ha ricoperto l’incarico di Responsabile del Reparto Operativo di Roma Termini. “La notevole l’esperienza professionale maturata negli anni – si legge in una nota della Questura di Latina – , accompagnata anche dalla formazione continua, consentirà al nuovo dirigente di assolvere al meglio le prestigiose funzioni attribuitegli dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”.