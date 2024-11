“L’arte della cura – curare con l’arte”, camminata rosa tra le bellezze di Sermoneta

SERMONETA – L’Amministrazione comunale di Sermoneta ha aderito anche quest’anno alla campagna “Ottobre rosa” e, per sensibilizzare le donne a sottoporsi allo screening senologico, dall’inizio di ottobre ha illuminato di rosa il castello Caetani. «Un atto simbolico che vuole ricordare alle donne l’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella», spiegano la sindaca Giuseppina Giovannoli e la consigliera delegata alla salute Luana Campagna.

Prosegue anche la stretta collaborazione del Comune di Sermoneta con Andos, associazione nazionale donne operate al seno, per l’informazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce di supporto nei programmi di screening oncologici della Asl. Insieme ad Andos, con il patrocinio della Asl di Latina, l’amministrazione ha organizzato una manifestazione in programma per domenica 10 novembre dal titolo “L’arte della cura – curare con l’arte”, iniziativa che coniuga la sensibilizzazione alla scoperta delle bellezze di Sermoneta.

Si inizierà alle ore 9.30 alla Loggia dei Mercanti con la promozione degli screening oncologici a cura della coordinatrice dei programmi di screening della Asl, dottoressa Gloria Pasqua Fanelli. A seguire ci sarà la “camminata rosa” nel borgo, con la visita alla chiesa di San Michele Arcangelo e del Museo della storia della ceramica accompagnati dal direttore del museo, il dottor Vincenzo Scozzarella. La partecipazione è gratuita. Informazioni e prenotazioni al 388.6979759.

«Come amministrazione crediamo fortemente nella promozione della salute e nella cultura della prevenzione», conclude il consigliere delegato alla salute Luana Campagna. «Vogliamo continuare a sensibilizzare le donne e gli uomini verso un cammino fatto di diagnosi precoce e controlli mirati, screening, sana alimentazione e corretto stile di vita».