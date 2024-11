Latina, lavori ristrutturazione per 500mila euro al Mattei

LATINA – Si sono conclusi al Mattei di Latina i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’aula magna e dei locali annessi. Gli interventi, per un importo complessivo di 500.000 mila euro, rientrano nel più ampio programma di ammodernamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici superiori del territorio provinciale.

“Con i lavori al Mattei di Latina portiamo a termine gli interventi su un altro edificio scolastico della Provincia, confermando il nostro impegno e la nostra attenzione al mondo scolastico e in particolar modo agli studenti – ha commentato il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli – Accanto ai grandi progetti PNRR ogni anno la Provincia interviene sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti superiori per garantire il decoro, la sicurezza e ambienti confortevoli e sempre più vicini alle esigenze della nuova didattica con particolare attenzione allo sport, alle attività ricreative e aggregative che sono la parte fondante della scuola.”

Le opere hanno riguardato principalmente la manutenzione dell’impermeabilizzazione della copertura dell’aula magna e la manutenzione dell’impianto di adduzione termica della sede di Via Don Torello. Si è proceduto alla manutenzione straordinaria dell’impermeabilizzazione di parte della copertura dell’Istituto, con realizzazione del pacchetto di isolamento e massetto isolante leggero. Contestualmente si è proceduto alla manutenzione straordinaria e sostituzione della tubazione in ferro con tubazione in PPR SDR 11 delle dorsali dell’impianto di adduzione termica.

Negli interni si è intervenuto con la sistemazione dei locali annessi, destinati al personale scolastico, nei quali si è provveduto al rifacimento pavimentazione e dell’impianto elettrico, alla revisione degli intonaci. Negli spazi contigui si è intervenuti con la fornitura di nuovo arredo nelle aule, l’istallazione di SMART TV ed è stata effettuata la tinteggiature e la dotazione di quanto necessario alle esigenze didattiche.

I lavori hanno permesso il recupero e la sistemazione di nuovi spazi funzionali alla didattica e all’espletamento delle attività dei docenti.