Passamontagna e fumogeni in campo, due anni di Daspo ad un tifoso del Latina calcio

LATINA – Mascherato con un passamontagna, ad agosto, in occasione dell’incontro tra Latina Calcio 1932 e Casertana, ha lanciato fumogeni sul campo del Francioni. E’ arrivato il Daspo di due anni, e non potrà andare allo stadio né prendere parte ad altre manifestazioni sportive, un supporter nerazzurro di 33 anni. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Latina nel quadro delle attività di contrasto alle condotte pericolose e violente commesse in occasione delle manifestazioni sportive.

Secondo quanto ricostruito dalla Digos e dalla polizia Scientifica che hanno identificato l’autore, il giovane assisteva alla partita di campionato dalla curva e dopo essersi coperto il volto aveva accesso quattro fumogeni per poi lanciarli sul terreno di gioco. Attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’impianto, e grazie ai filmati realizzati in campo dagli agenti è stato possibile ricostruire le condotte pericolose e giungere all’identificazione del responsabile che, dopo il lancio dei fumogeni e pensando di non essere ripreso, ha tolto il passamontagna consentendo agli operatori attenti della scientifica, la ripresa a volto scoperto.

Per il 33enne anche la denuncia penale: è stato denunciato dalla D.I.G.O.S. per i reati di divieto di caschi o altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento e possesso di artifizi e oggetti atti ad offendere. (foto di repertorio)