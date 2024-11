Sciopero per la sicurezza, raffica di treni soppressi sulla linea Roma-Napoli via Formia

LATINA – Treni soppressi, limitazioni di percorso e ritardi fino a 70 minuti sulla linea Roma Napoli via Formia per lo sciopero generale indetto per la giornata di oggi 5 novembre, dalle 9:01 alle ore 16:59 proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. Nella fascia oraria interessata alla protesta, scatenata dall’accoltellamento di un capotreno da parte di due giovanissimi passeggero senza biglietto avvenuto in provincia di Genova, sono stati soppressi quasi tutti i treni di passaggio delle stazioni della provincia di Latina. “L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”, si legge in una nota di Rete ferroviaria Italiana. L’astensione dal lavoro di otto ore, per chiedere maggiore sicurezza, è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti e coinvolge i lavoratori del gruppo FS, Trenitalia Tper e Trenord